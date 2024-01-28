"У "Зенита" до сих пор самые высокие шансы на чемпионство. "Краснодар" впечатляет, но команда молодая - игроки могут не выдержать давления. А вообще, спонсор интриги в текущем розыгрыше РПЛ — уход Малкома летом. Если бы бразилец остался, "Зенит" бы доминировал так же, как и раньше. Это был лучший игрок в чемпионате.
Перед стартом весенней части сезона "Краснодар" опережает в турнирной таблице "Зенит" на 2 очка. В активе "быков" 38 очков в 18-ти матчах. На счету "сине-бело-голубых" 36 очков при таком же количестве матчей. Перед началом сезона бразильский вингер "Зенита" Малком перебрался в чемпионат Саудовской Аравии. Клуб "Аль-Хиляль" заплатил "Зениту" за трансфер футболиста 60 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Малкома 9+5 по системе гол+пас в 18-ти матчах саудовской Про-лиги. "Аль-Хиляль" возглавляет чемпионскую гонку с отрывом в 7 очков от "Аль-Насра" Криштиану Роналду.
Источник: "РБ Спорт"
Канчельскис: спонсор интриги в текущем розыгрыше РПЛ - уход Малкома из "Зенита"
Экс-футболист сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил шансы команд, борющихся за победу в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"