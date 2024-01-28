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Источник: Лесовой отправится на второй сбор с "Динамо"

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Полузащитник "Динамо" Даниил Лесовой не уйдет из команды в ближайшее время и будет тренироваться с основным составом.
Фото: официальный сайт "Динамо"
26-летний вингер московского "Динамо" Даниил Лесовой не перейдет в израильский "Маккаби-Хайфа" в ближайшее время. Как сообщает источник, футболист отправится вместе со своим нынешним клубом на второй тренировочный сбор.

Ранее "Маккаби" Хайфа и "Динамо" договорились о трансфере Лесового за 1 миллион евро, игрок прилетел в Израиль, но у команды-покупателя возникла проблема с реализацией перевода средств за трансфер на счет российской команды. Скаут "Маккаби" Маор Бург заявил, что клуб продолжит предпринимать попытки для решения возникшей проблемы.

В первой части сезона Данил Лесовой принял участие в 8-ми матчах РПЛ, в которых суммарно провел на поле 83 минуты. Результативными действиями в отведенное ему время футболист не отметился. Контракт Лесового с "Динамо" рассчитан до лета 2025-го года.

Источник: "Евро-футбол"

Динамо Маккаби Хайфа Российские трансферы Лесовой
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