26-летний вингер московского "Динамо" Даниил Лесовой не перейдет в израильский "Маккаби-Хайфа" в ближайшее время. Как сообщает источник, футболист отправится вместе со своим нынешним клубом на второй тренировочный сбор.
Ранее "Маккаби" Хайфа и "Динамо" договорились о трансфере Лесового за 1 миллион евро, игрок прилетел в Израиль, но у команды-покупателя возникла проблема с реализацией перевода средств за трансфер на счет российской команды. Скаут "Маккаби" Маор Бург заявил, что клуб продолжит предпринимать попытки для решения возникшей проблемы.
В первой части сезона Данил Лесовой принял участие в 8-ми матчах РПЛ, в которых суммарно провел на поле 83 минуты. Результативными действиями в отведенное ему время футболист не отметился. Контракт Лесового с "Динамо" рассчитан до лета 2025-го года.
Источник: "Евро-футбол"
Источник: Лесовой отправится на второй сбор с "Динамо"
Полузащитник "Динамо" Даниил Лесовой не уйдет из команды в ближайшее время и будет тренироваться с основным составом.
Фото: официальный сайт "Динамо"