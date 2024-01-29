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Защитник “Зенита” Фернандес – на вопрос о завершении карьеры: самое сложное решение в жизни

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Защитник петербургского “Зенита” Марио Фернандес высказался о возможном завершении карьеры.
Фото: ФК "Зенит"
– Для профессионального спортсмена решение закончить карьеру, наверное, самое сложное в жизни. Если и принимать его, то обдуманно. Сейчас я не думаю над этим вопросом.

Напомним, Марио Фернандесу 32 года. С лета 2023 года бразильский футболист, имеющий гражданство России, выступает в составе петербургского “Зенита”. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2024 года. В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги.

Отметим, что Фернандес уже выступал в РПЛ. С 2012 по 2022 год Марио играл в составе московского ЦСКА.

Источник: “Матч ТВ”

Зенит Фернандес
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