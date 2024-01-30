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Бышовец - о возможном переходе Антона Миранчука в "Трабзонспор": в Турции речь не идёт о победе в Лиге чемпионов

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Экс-главный тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец прокомментировал информацию об интересе турецкого "Трабзонспора" к атакующему хавбеку красно-зелёных Антону Миранчуку.
Фото: ФК "Локомотив"
- Цели, которые можно поставить перед собой в Турции, не самые большие. Там речь не идёт о победе в Лиге чемпионов. Задачи, конечно, будут сложными, но не думаю, что это решение будет правильным, - передаёт слова Бышовца Metaratings.ru.

Ранее в турецких СМИ появилась информация о трансферном интересе "Трабзонспора" к 28-летнему атакующему полузащитнику московского "Локомотива" Антону Миранчуку. Сообщалось, что представители турецкого клуба уже контактировали с агентом Миранчука Вадимом Шпинёвым. Контракт Антона с "железнодорожниками " истекает в июне 2024 года.

В текущем сезоне на счету Миранчука-младшего 24 матча за клуб во всех турнирах, 4 забитых гола и 5 результативных передач.

Локомотив Трабзонспор Миранчук Ан Бышовец
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