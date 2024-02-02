"Он во втором тайме будет играть. Вчера уже сказал, что шансы 50 на 50. Может, после этой игры, этого тайма, будем принимать решение", - цитирует Карпина "Матч ТВ". Сегодня, в 17:00 стартовал товарищеский матч между "Ростовом" и "Шабаб Аль-Ахли". Денис Глушаков на протяжении всех зимних сборов тренируется с южанами.
Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Ростов" занимает 11-ую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 21 очко. В первой части текущего сезона Глушаков выступал за костромской "Спартак", но зимой принял решение покинуть клуб. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 37-летнего игрока в 300 тысяч евро.
Карпин - о Глушакове: он во втором тайме будет играть, может, после этой игры будем принимать решение
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о Денисе Глушакове.
Фото: ФК "Ростов"