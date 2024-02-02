"Ивич проделывает хорошую работу с "Краснодаром", без сомнений. Вся команда сплотилась вокруг него. Он научил "Краснодар" бороться до конца. Они реальные претенденты на титул", - сказал Камоцци.
По итогам первой части сезона "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу в РПЛ. В активе "горожан" 38 очков в 18-ти встречах. Главным соперником "Краснодара" в весенней части сезона считается санкт-петербургский "Зенит". Подопечные Сергея Семака отстают от "быков" на 2 очка.
В первом туре после возобновления чемпионата "Краснодар" встретится с казанским "Рубином", а "Зенит" сыграет против московского "Спартака".
Источник: "РБ Спорт"
Камоцци: Ивич научил "Краснодар" бороться до конца
Экс-советник Леонида Федуна в бытность работы президентом московского "Спартака" Франко Камоцци оценил работу сербского специалиста Владимира Ивича во главе "Краснодара".
Фото: "Чемпионат"