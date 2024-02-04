Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитники "Локомотива" Даниил Куликов и Дмитрий Рыбчинский близки к полноценному переходу в "Торпедо".
"Не все зависит от нас, у нас есть большое желание иметь готовых игроков РПЛ в своем составе, как и любому клубу первой восьмерки Первой лиги. Ведем ли мы переговоры с "Локомотивом"? Скажем так, мы забрасывали удочку", - цитирует Волнушкина "СЭ".
В текущем сезоне Даниил Куликов принял участие в 7-ми матчах "Локомотива", полузащитник провел на поле 297 минут. Рыночная стоимость игрока оценивается в 700 тысяч евро. Дмитрий Рыбчинский провел 13 матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "железнодорожники" занимают четвертую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на семь очков.
Президент "Торпедо" Волнушкин - о возможном трансфере Куликова и Рыбчинского: скажем так, мы забрасывали удочку
Президент "Торпедо" Александр Волнушкин высказался о возможном трансфере Даниила Куликова и Дмитрия Рыбчинского из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"