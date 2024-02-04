"Даниил Фомин — талантливый, перспективный игрок. Это футболист европейского уровня", - сказал Пасторелло "РБ Спорт".
В текущем сезоне Даниил Фомин принял участие в 19-ти матчах "Динамо" и отметился 2-мя забитыми голами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 7,5 миллионов евро. "Бело-голубые" после 18-ти сыгранных туров занимают третью строчку в турнирной таблице российского чемпионата.
Итальянский агент Пасторелло назвал игрока "Динамо" Фомина игроком европейского уровня
Итальянский агент Федерико Пасторелло заявил, что полузащитник "Динамо" Даниил Фомин является игроком европейского уровня.
Фото: ФК "Динамо"