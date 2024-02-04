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Ульянов: Магкеев отказался продлевать контракт с "Локомотивом"

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Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев близок к тому, чтобы покинуть "железнодорожников" в статусе свободного агента летом.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Контракт у Магкеева истекает летом. Есть какое-то развитие по данной ситуации? Мы сделали предложение Магкееву по новому контракту, еще когда он только-только получил травму. Тем самым мы хотели поддержать футболиста, дать понять, что он важен для нас. Но Стас ответил отказом", - поделился спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов.

Воспитанник "Локомотива" Станислав Магкеев получил разрыв крестообразных связок колена в конце прошлого сезона. В текущем розыгрыше РПЛ Магкеев на поле не появлялся. Контракт центрального защитника с "железнодорожниками" рассчитан до 30-го июня 2024-го года. Специализированный портал Transfermarkt оценивает Магкеева в 2 миллиона евро.

Другими игроками "Локомотива" с истекающими в конце сезона контрактами являются: Артем Дзюба, Гильерме, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Рыбчинский, Даниил Куликов и Даниил Худяков.

Источник: "Матч ТВ"

Магкеев Ульянов Локомотив
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