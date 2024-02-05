"Вы сами знаете, у нас есть такие игроки, как Карраскаль и Бителло, за которыми следят не только клубы из Европы, но и сильные команды из Бразилии. Но я уверен, что мы спокойно доиграем сезон в этом составе. Плюс, конечно, я буду рад, если к нам в команду добавятся один?два хороших игрока, которые повысят конкуренцию в клубе", - заявил Личка.
В зимнее трансферное окно московское "Динамо" не совершало входящих трансферов. Единственным новичком команды остается белорусский голкипер Андрей Кудравец, который был подписан летом, но до конца календарного года остался в аренде в составе БАТЭ. Покинули "бело-голубых" двое футболистов - вратарь Иван Будачев перебрался в "Черноморец" в статусе свободного агента, а полузащитник Даниил Лесовой отправился на правах аренды в "Маккаби" Хайфа.
Бителло и Хорхе Карраскаль присоединились к "Динамо" летом прошлого года. За трансферы двух футболистов "бело-голубые" заплатили "Гремио" и ЦСКА 10 и 3.5 миллиона евро соответственно.
Перед стартом весенней части сезона "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 32-мя очками в 18-ти матчах. Отставание от первого места составляет 6 очков.
Источник: "РБ Спорт"
Личка: у "Динамо" есть Карраскаль и Бителло, за которыми следят клубы из Европы и Бразилии
Наставник московского "Динамо" Марцел Личка прокомментировал работу "Динамо" во время зимнего трансферного окна.
Фото: официальный сайт "Динамо"