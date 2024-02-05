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Мерт Хакан Яндаш может перейти в "Сочи" из "Фенербахче"

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Полузащитник "Фенербахче" Мерт Хакан Яндаш может продолжить карьеру в России.
Фото: официальный сайт "Фенербахче"
Аутсайдер РПЛ "Сочи" заинтересован в подписании 29-летнего центрального полузащитника Мерта Хакана Яндаша из турецкого "Фенербахче". Как сообщает источник, "Сочи" уже отправил запрос в турецкий клуб относительно возможности осуществления трансфера. Вероятность трансфера невысока из-за нежелания самого футболиста переезжать в Россию.

В текущем сезоне Яндаш принял участие в 8-ми матчах турецкой Суперлиги, записав на свой счет 1 голевую передачу. Всего на счету опорника 1+4 в 15-ти матчах в составе "Фенербахче" во всех турнирах.

Transfermarkt оценивает Яндаша в 1.8 миллиона евро. Контракт турецкого полузащитника с клубом истекает в конце сезона.

Источник: "legalbet"

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