Аутсайдер РПЛ "Сочи" заинтересован в подписании 29-летнего центрального полузащитника Мерта Хакана Яндаша из турецкого "Фенербахче". Как сообщает источник, "Сочи" уже отправил запрос в турецкий клуб относительно возможности осуществления трансфера. Вероятность трансфера невысока из-за нежелания самого футболиста переезжать в Россию.
В текущем сезоне Яндаш принял участие в 8-ми матчах турецкой Суперлиги, записав на свой счет 1 голевую передачу. Всего на счету опорника 1+4 в 15-ти матчах в составе "Фенербахче" во всех турнирах.
Transfermarkt оценивает Яндаша в 1.8 миллиона евро. Контракт турецкого полузащитника с клубом истекает в конце сезона.
Источник: "legalbet"
Мерт Хакан Яндаш может перейти в "Сочи" из "Фенербахче"
Полузащитник "Фенербахче" Мерт Хакан Яндаш может продолжить карьеру в России.
Фото: официальный сайт "Фенербахче"