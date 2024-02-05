"Ленини остается в "Краснодаре". Клуб попросил большие деньги за аренду, поэтому мы решили, что Ленини останется в "Краснодаре" ещё на два года", - заявил агент.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Ленини со стороны клуба из ОАЭ. Сам опорный полузащитник, как сообщалось, хотел бы покинуть "Краснодар", в котором не является игроком старта. Действующий контракт Ленини с "быками" истекает летом 2025-го года.
В первой части сезона Кевин Ленини провел в составе "Краснодара" 10 матчей в РПЛ и отметился одним забитым голов. В Кубке России на счету 27-летнего хавбека 5 матчей и 1 голевая передача.
Источник: "Чемпионат"
Агент: Ленини останется в "Краснодаре" еще на два года
Агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Кевина Ленини сообщил, что его клиент не сменит клуб в ближайшее время.
Фото: "Чемпионат"