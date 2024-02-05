"Не стоит обращать внимание на победы "Зенита" в товарищеских матчах. Выигрывает или проигрывает – разницы нет. Все зависит от соперников. Сейчас тренерский штаб выбирает стартовый состав. Пришли новые футболисты и нужно определяться с основой. Такие игры для этого и существуют. Тренерский штаб решает свои задачи", - заявил Лепехин.
Напомним, "Зенит" одержал победу в первом матче Кубка Равноправия против катарского "Аль-Духаиля" (2:0). На завтра запланирован еще один товарищеский матч - соперником "Зенита" станет "Шанхай Шэньхуа" из чемпионата Китая. Главным тренером ближайшего соперника "сине-бело-голубых" с 1-го января 2024-го года является российский специалист Леонид Слуцкий.
В чемпионате России "Зенит" занимает 2-е место. Отставание от возглавляющего чемпионскую гонку "Краснодара" после 18-ти матчей составляет 2 очка.
Источник: "РБ Спорт"
Лепехин: не стоит обращать внимание на победы "Зенита" в товарищеских матчах
Экс-игрок санкт-петербургского "Зенита" Константин Лепехин призвал не придавать значения результатам команды во время зимних товарищеских матчей.
Фото: официальный сайт "Зенита"