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Игнатьев – о Джикии: такой игрок точно не останется без команды

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своим комментарием о будущем игрока «Спартака» Георгия Джикии.
Фото: Sport24
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался относительно возможного ухода Георгия Джикии из «Спартака». По словам экс-наставника «Торпедо», сейчас футболист проходит тяжелый этап в своей карьере. Игнатьев считает, что это временные трудности для Джикии и защитник все еще может играть в составе «красно-белых».

«Джикия — сильный футболист, опытный защитник, настоящий капитан. Такой игрок точно не останется без команды, Георгий — востребованный футболист», — передает слова Игнатьева «РБ Спорт».

Джикия Игнатьев Б Спартак
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