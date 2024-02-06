Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался относительно возможного ухода Георгия Джикии из «Спартака». По словам экс-наставника «Торпедо», сейчас футболист проходит тяжелый этап в своей карьере. Игнатьев считает, что это временные трудности для Джикии и защитник все еще может играть в составе «красно-белых».
«Джикия — сильный футболист, опытный защитник, настоящий капитан. Такой игрок точно не останется без команды, Георгий — востребованный футболист», — передает слова Игнатьева «РБ Спорт».
Игнатьев – о Джикии: такой игрок точно не останется без команды
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своим комментарием о будущем игрока «Спартака» Георгия Джикии.
Фото: Sport24