Бывший главный тренер «Ростова» и «Сибири» Сергей Балахнин высказался относительно того, чего он ждет от «желто-синих» в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. По словам бывшего тренера сборной России, подопечные Валерия Карпина с большой долей вероятности не повторит прошлогодний успех и не смогут подняться на четвертую строчку в таблице.
По словам Балахнина, сейчас задачей «Ростова» является создание команды на следующий сезон. Как сообщил бывший главный тренер «желто-синих», ему хотелось бы видеть более сильную версию команды.
«В этом году выше девятой позиции они вряд ли поднимутся», - передает слова Балахнина Legalbet.
Балахнин – о "Ростове": выше девятого места вряд ли поднимутся
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением относительно перспектив команды в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: "РИА Новости"