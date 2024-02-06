Матчи Скрыть

Кубок Испании

Новости
Мальорка
23:00
Реал СосьедадНе начат

Кубок Германии

Новости
Байер
22:45
ШтутгартНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Рубин
17:00
АрдаНе начат
Ахмат
17:00
Кызыл-ЖарНе начат
Зенит
17:00
НоаНе начат
Шабаб Аль-Ахли
19:30
КайратНе начат

Балахнин – о "Ростове": выше девятого места вряд ли поднимутся

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением относительно перспектив команды в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: "РИА Новости"
Бывший главный тренер «Ростова» и «Сибири» Сергей Балахнин высказался относительно того, чего он ждет от «желто-синих» в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. По словам бывшего тренера сборной России, подопечные Валерия Карпина с большой долей вероятности не повторит прошлогодний успех и не смогут подняться на четвертую строчку в таблице.

По словам Балахнина, сейчас задачей «Ростова» является создание команды на следующий сезон. Как сообщил бывший главный тренер «желто-синих», ему хотелось бы видеть более сильную версию команды.

«В этом году выше девятой позиции они вряд ли поднимутся», - передает слова Балахнина Legalbet.

Ростов Балахнин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится