Президент «Торпедо» Александр Волнушкин прокомментировал информацию о том, что полузащитники «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский и Даниил Куликов не перейдут в состав «автозаводцев».
Отвечая на вопрос корреспондента «Матч ТВ» руководитель «черно-белых» сообщил, что возможно планируются еще приобретения футболистов. Кроме того, Волнушкин назвал переход Рыбчинского и Куликова сложным кейсом, который нуждается в проработке.
«Не могу сказать, что у нас окончательно закончились переговоры по этому вопросу. Всё в процессе», передает слова президента «Торпедо» «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что «Торпедо» не смог договориться с Рыбчинским и Куликовым из-за личных условий футболистов.
Президент "Торпедо" Волнушкин: переговоры по Рыбчинскому и Куликову не закончились
Президент «Торпедо» Александр Волнушкин поделился информацией о возможном подписании полузащитников «Локомотива» Дмитрия Рыбчинского и Даниила Куликова.
Фото: Sport24