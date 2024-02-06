— Если брать первую часть сезона, хотелось играть больше. Главный тренер хотел, чтобы я остался. Сейчас, наверное, есть возможность отправить меня поиграть в аренде, чтобы почувствовать уверенность и, дай бог, летом вернуться сильнее.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что полузащитник петербургского “Зенита” Алексей Сутормин хочет сменить клубную прописку, так как он недоволен своей игровой практикой. По слухам, одним из кандидатов на полузащитника является “Ростов”.
Напомним, действующее соглашение Сутормина с “Зенитом” истекает в июне 2025 года. В этом сезоне он принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги и отметился двумя ассистами.
Источник: “Матч ТВ”
Сутормин: сейчас у “Зенита” есть возможность отправить меня в аренду
Полузащитник петербургского “Зенита” Алексей Сутормин высказался о своем будущем в стане сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"