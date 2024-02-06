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Кечинов – о возможном уходе Джикии из “Спартака”: это не потеря

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Бывший футболист “Спартака” Валерий Кечинов рассказал, станет ли уход защитника Георгия Джикии серьезной потерей для красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
– Может, в раздевалке он до сих пор лидер. Но как футболист, он сейчас не играет, поэтому это не потеря, — приводит слова Кечинова “Чемпионат”.

Ранее стало известно о том, что защитник “Спартака” Георгий Джикия не останется в команде, пока красно-белых тренирует испанский специалист Гильермо Абаскаль. Об этом сообщил агент футболиста сборной России Вадим Шпинев.

Кечинов Спартак Джикия Абаскаль Российские трансферы
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