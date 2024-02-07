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Николич: о "Локомотиве" воспоминания только хорошие, чувствовал себя супер

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Экс-наставник "Локомотива" Марко Николич рассказал, что у него остались только положительные воспоминания от работы в московском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
"После ухода из "Локомотива" я не был обижен ни тогда, ни сейчас. Но это так давно было… Сейчас совсем нет желания об этом говорить. Но воспоминания только хорошие, в "Локомотиве" чувствовал себя супер", - цитирует Николича Sport24.

Марко Николич работал главным тренером московского "Локомотива" с мая 2020 по октябрь 2021 года. Под его руководством "железнодорожники" провели 62 матча, в которых одержали 29 побед, 18 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений. В сезоне 2020/2021 "Локомотив" стыл бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка страны. Сейчас 44-летний сербский специалист возглавляет клуб ОАЭ "Шабаб Аль-Ахли".

Николич Локомотив
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