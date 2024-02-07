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Эдуард Мор: Глушаков однозначно не помешает "Ростову", им не хватает опытных футболистов

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Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор считает, что Денис Глушаков мог бы пригодиться "Ростову".
Фото: ФК "Химки"
"Глушаков однозначно не помешает "Ростову". Им не хватает опытных футболистов. Он показал хорошую физическую готовность. Мой прогноз, что Глушаков подпишет контракт с "Ростовом", - цитирует Мора "Матч ТВ".

Глушаков находится в расположении "Ростова" на зимних сборах и принимает участие в товарищеских матчах южан. Полузащитник расторг контракт с костромским "Спартаком" в конце января. Российский игрок выступал за "Локомотив", "Спартак", "Химки", "Ахмат" и "Пари НН". Всего Глушаков провел 376 матчей в чемпионате России и отметился 60-ю голами и 24-мя результативными передачами.

Мор Ростов Глушаков
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