"У Фёдора нормальный возраст, я сам доиграл до 38 лет. Может, мне чуть больше повезло или мотивации было немного больше. Федя много лет играл на высоком уровне, выступал за сборную. Не знаю, с чем связано его решение. Может, травмы. Федя оставил большой след в российском футболе. Красавчик, что доиграл до таких лет. Неожиданно, но если принял такое решение, то чем-то это мотивировал", - сказал Калачев.
Официальный сайт "Факела" сообщил о том, что экс-игрок национальной сборной России Федор Кудряшов принял решение завершить карьеру футболиста. В воронежском клубе Кудряшов выступал с лета 2023-го года. В текущем сезоне на его счету 10 матчей в РПЛ и 4 - в Кубке России.
Ранее Федор Кудряшов выступал за такие клубы, как "Краснодар", "Ростов", "Спартак", "Башакшехир", "Аланьяспор" и другие. В составе сборной России он принял участие в 48-ми матчах, в том числе и на домашнем Чемпионате Мира-2018.
Источник: "Чемпионат"
Калачев - о завершении карьеры Кудряшова: красавчик, что доиграл до таких лет
Экс-полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев прокомментировал решение экс-защитника сборной России Федора Кудряшова завершить футбольную карьеру.
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