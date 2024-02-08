Матчи Скрыть

Кубок Франции

Новости
Руан
22:45
МонакоНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен
Сочи
1 - 0 1 0
Славия СофияЗавершен
Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ШэньхуаЗавершен
Нижний Новгород
4 - 0 4 0
ТорпедоЗавершен
Динамо
4 - 1 4 1
ОренбургЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
УрартуЗавершен

Калачев - о завершении карьеры Кудряшова: красавчик, что доиграл до таких лет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев прокомментировал решение экс-защитника сборной России Федора Кудряшова завершить футбольную карьеру.
Фото: Getty Images
"У Фёдора нормальный возраст, я сам доиграл до 38 лет. Может, мне чуть больше повезло или мотивации было немного больше. Федя много лет играл на высоком уровне, выступал за сборную. Не знаю, с чем связано его решение. Может, травмы. Федя оставил большой след в российском футболе. Красавчик, что доиграл до таких лет. Неожиданно, но если принял такое решение, то чем-то это мотивировал", - сказал Калачев.

Официальный сайт "Факела" сообщил о том, что экс-игрок национальной сборной России Федор Кудряшов принял решение завершить карьеру футболиста. В воронежском клубе Кудряшов выступал с лета 2023-го года. В текущем сезоне на его счету 10 матчей в РПЛ и 4 - в Кубке России.

Ранее Федор Кудряшов выступал за такие клубы, как "Краснодар", "Ростов", "Спартак", "Башакшехир", "Аланьяспор" и другие. В составе сборной России он принял участие в 48-ми матчах, в том числе и на домашнем Чемпионате Мира-2018.

Источник: "Чемпионат"

Кудряшов Калачев Факел
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится