"Для меня наступает новая жизнь. Все знают, что есть другая жизнь помимо футбола. Я надеюсь, что проведу ее не менее ярко", - приводит слова Кудряшова "Матч ТВ".
Сегодня, 8-го февраля, Федор Кудряшов объявил о завершении карьеры. Последним клубом 36-летнего защитника стал воронежский "Факел". Также игрок выступал за "Антальяспор", "Ахмат", "Ростов", "Спартак" и еще несколько российских клубов. Всего на счету Кудряшова 237 матчей в рамках российского чемпионата и 48 выступлений в составе сборной России.
Федор Кудряшов - о завершении карьеры: для меня наступает новая жизнь
Экс-игрок сборной России Федор Кудряшов высказался о завершении карьеры.
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