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Пономарев: ЦСКА нужно усилить полузащиту. Но говорят, что денег в клубе нет

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал состояние "армейцев" перед стартом весенней части сезона.
Фото: официальный сайт ЦСКА
"Пока всё тихо. Говорят, что денег в клубе особо нет. Нужно усиливать полузащиту, чтобы атаки были более быстрые. Потому что пока что все плохо в плане организации атак. Обычно мы забиваем только после ошибок соперника. Два наших нападающих, Чалов и Заболотный, - это не лучший вариант. Нужны более резкие игроки", - поделился Пономарев.

По итогам 18-ти туров чемпионата России ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице. В активе "армейцев" 28 очков. Единственным новичком ЦСКА в зимнее трансферное окно остается нападающий Тамерлан Мусаев, приобретенный у "Балтики" за 300 тысяч евро. Федор Чалов и Антон Заболотный забили 8 и 6 голов в РПЛ соответственно. Они являются лучшими бомбардирами ЦСКА в чемпионате.

Сезон для ЦСКА возобновится 2-го марта. В первом официальном матче в 2024-м году "армейцы" примут на своем поле "Оренбург".

Источник: "Евро-футбол"

ЦСКА Пономарев
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