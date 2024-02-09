"Мне Манчини запомнился тем, что мало с кем разговаривал. Ходил сам по себе. Я его как-то не ощущал. Может, с топ-игроками он общался чаще, но все свои задумки показывал на поле. В этом плане он очень умный тренер. Личного общения с ним практически и не было", - вспоминает Капленко.
Итальянский тренер Роберто Манчини руководил санкт-петербургским "Зенитом" в период с июля 2017-го по май 2018-го года. Под его руководством команда провела 45 матчей, набирая в среднем 1.76 очка за игру. Сейчас 59-летний специалист работает главным тренером сборной Саудовской Аравии.
Кирилл Капленко принадлежал "Зениту" с 2017-го по 2020-й год, проведя в составе команды 2 матча в РПЛ. В зимнее трансферное окно белорусский опорник перешел из "Оренбурга" в "Балтику" за 1.6 миллиона евро.
Источник: "Metaratings"
Капленко: Манчини - умный тренер. В "Зените" он мало с кем разговаривал
Полузащитник "Балтики" Кирилл Капленко поделился воспоминаниями о работе с итальянским тренером Роберто Манчини в "Зените".
Фото: Imago