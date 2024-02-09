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Спартак2 тайм

Генич - об Абаскале: он приезжает отдельно от команды, в своем микроавтобусе, а не со всей командой

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Российский комментатор Константин Генич сообщил, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль приезжает на игры отдельно от команды.
Фото: ФК "Спартак"
"Что касается Абаскаля, любопытный факт, что на первый матч с "Ростовом" позавчера, что сегодня (на игру с "Шабаб Аль?Ахли"), он приезжает отдельно от команды. В своем микроавтобусе, а не со всей командой, которая приезжает из гостиницы", - сказал Генич в эфире "Матч ТВ".

Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" летом 2022 года, под его руководством клуб стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2022/2023. После 18-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы клуб сыграет с "Зенитом" в 19-м туре РПЛ. Команда испанского специалиста уступила "Оренбургу" со счетом 0:1 в первом матче плей-офф Кубка России.

Генич Спартак Абаскаль
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