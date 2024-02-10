"На мой взгляд, "Краснодар" способен стать чемпионом России в этом году. Они это показали в первой половине сезона. В "Краснодаре" очень талантливые игроки, хороший тренер. Теперь им нужно продолжать усердно работать, развиваться, не расслабляться", - цитирует Чорлуку "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Зенит" на два очка. После зимней паузы лидер чемпионата сыграет с "Рубином", а их ближайший преследователь со "Спартаком" в рамках 19-го тура РПЛ. Команда Владимира Ивича заняла третье место в группе Кубка России с "Зенитом", "Пари НН" и "Динамо" и сыграет с "Химками" в плей-офф Пути Регионов. "Локомотив", за который выступал Чорлука, занимает четвертую строчку в турнирной таблице и отстает от "быков" на семь очков.
Чорлука: на мой взгляд, "Краснодар" способен стать чемпионом России в этом году
Экс-игрок "Локомотива" Ведран Чорлука высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"