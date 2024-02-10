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Павлюченко: мне кажется, что Абаскаль не ставит Джикию в состав не из-за каких-то игровых качеств

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Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко высказался о ситуации с Гильермо Абаскалем и Георгием Джикией.
Фото: ФК "Спартак"
"Мне кажется, что Абаскаль не ставит Джикию в состав не из-за каких-то игровых качеств. Что-то личное между ними произошло. На мой взгляд, Абаскалю или Джикии надо набраться смелости, подойти и поговорить. Обсудить все это и помириться", - цитирует Павлюченко "СЭ".

В текущем сезоне Джикия провел за "Спартак" девять матчей и не отметился голевыми действиями. Контракт игрока с клубом истекает в конце текущего сезона, агент Георгия сообщил, что его клиент не будет продлевать трудовое соглашение, если в команде останется Гильермо Абаскаль. После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков.

Спартак Павлюченко Абаскаль Джикия
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