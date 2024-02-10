– Не понимаю, зачем вдруг понадобился Илья Помазун, да еще из ЦСКА. Наверное, они хотят, чтобы снова было семь человек на одну позицию, как это случилось в 2003 году.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что московский “Спартак” этой зимой хочет подписать нового стража ворот. Среди потенциальных новичков красно-белых, по сведениям СМИ, есть вратарь столичного ЦСКА Илья Помазун. Он до конца нынешнего сезона на правах аренды выступает за екатеринбургский “Урал”.
Источник: RT
Филимонов: не понимаю, зачем “Спартаку” понадобился Помазун, да еще из ЦСКА
Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов отреагировал на слухи о желании “Спартака” подписать вратаря ЦСКА Илью Помазуна.
Фото: РИА Новости