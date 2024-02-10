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Филимонов: не понимаю, зачем “Спартаку” понадобился Помазун, да еще из ЦСКА

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Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов отреагировал на слухи о желании “Спартака” подписать вратаря ЦСКА Илью Помазуна.
Фото: РИА Новости
– Не понимаю, зачем вдруг понадобился Илья Помазун, да еще из ЦСКА. Наверное, они хотят, чтобы снова было семь человек на одну позицию, как это случилось в 2003 году.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что московский “Спартак” этой зимой хочет подписать нового стража ворот. Среди потенциальных новичков красно-белых, по сведениям СМИ, есть вратарь столичного ЦСКА Илья Помазун. Он до конца нынешнего сезона на правах аренды выступает за екатеринбургский “Урал”.

Источник: RT

Филимонов Помазун ЦСКА
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