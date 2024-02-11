Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
0 - 0 0 0
Арсенал1 тайм
Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
2 - 0 2 0
СельтаПерерыв
Мальорка
18:15
Райо ВальеканоНе начат
Севилья
20:30
АтлетикоНе начат
Барселона
23:00
ГранадаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фиорентина
5 - 1 5 1
ФрозинонеЗавершен
Монца
0 - 0 0 0
Верона1 тайм
Болонья
0 - 0 0 0
Лечче1 тайм
Дженоа
20:00
АталантаНе начат
Милан
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
17:30
МайнцНе начат
Хоффенхайм
19:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гавр
0 - 1 0 1
РеннЗавершен
Лорьян
0 - 0 0 0
Реймс1 тайм
Тулуза
0 - 0 0 0
Нант1 тайм
Клермон
17:00
БрестНе начат
Монпелье
19:05
ЛионНе начат
Ницца
22:45
МонакоНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
17:00
ЕлимайНе начат
Кайрат
20:00
РостовНе начат

Тренер "Зенита" Оливейра: смотрим за тем, как "Спартак" перестраивается

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Ассистент главного тренера "Зенита" Вильям Де Оливейра рассказал о подготовке команды к матчу 19-го тура.
Фото: ФК "Зенит"
"Следим за "Спартаком", это наша первая игра. Мы всегда стараемся хорошо разбирать соперника. Понятно, что еще есть много времени до первого официального матча в году, многое может измениться. Тем не менее мы уже смотрим за тем, как "Спартак" перестраивается", - цитирует Оливейру "РИА Новости".

Напомним, что после 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на два очка. Московский "Спартак" располагается на пятом месте с отставанием от лидера в восемь очков. После зимней паузы команды проведут очную встречу в рамках 19-го тура РПЛ. В первом круге команда Сергея Семака одержала победу над "красно-белыми" со счетом 3:1 на стадионе в Москве.

Зенит Спартак Оливейра
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится