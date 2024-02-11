"Следим за "Спартаком", это наша первая игра. Мы всегда стараемся хорошо разбирать соперника. Понятно, что еще есть много времени до первого официального матча в году, многое может измениться. Тем не менее мы уже смотрим за тем, как "Спартак" перестраивается", - цитирует Оливейру "РИА Новости".
Напомним, что после 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на два очка. Московский "Спартак" располагается на пятом месте с отставанием от лидера в восемь очков. После зимней паузы команды проведут очную встречу в рамках 19-го тура РПЛ. В первом круге команда Сергея Семака одержала победу над "красно-белыми" со счетом 3:1 на стадионе в Москве.
Тренер "Зенита" Оливейра: смотрим за тем, как "Спартак" перестраивается
Ассистент главного тренера "Зенита" Вильям Де Оливейра рассказал о подготовке команды к матчу 19-го тура.
Фото: ФК "Зенит"