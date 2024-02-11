"Конкуренция "Спартаку" в любом случае нужна. Всё-таки Максименко и Селихов достаточно долго в клубе, а стабильности не хватает. В "Краснодаре" он достаточно неплохо заменял Сафонова, так что конкуренцию создаст", - цитирует Деменко Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство "Спартака" ведет с "Краснодаром" переговоры о переходе Станислава Агкацева в московский клуб летом 2024 года. В текущем сезоне голкипер провел 7 матчей, пропустил 11 мячей и дважды оставил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 22-летнего вратаря в один миллион евро. После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице с 38-ю очками, "Спартак" располагается на пятой строчке и имеет на восемь очков меньше.
Деменко - о возможном переходе Агкацева в "Спартак": конкуренция клубу в любом случае нужна
Экс-игрок "Краснодара" Максим Деменко высказался о возможном переходе Агкацева в "Спартак".
Фото: ФК "Краснодар"