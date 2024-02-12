"Сутормин правильно сделал, что перешел в аренду в "Сочи", там он будет играть и сможет доказать свою состоятельность", - приводит слова Петржелы "Матч ТВ".
Сегодня, 11 февраля, "Зенит" и "Сочи" достигли соглашения о переходе на правах аренды до конца нынешнего сезона крайнего флангового нападающего Алексея Сутормина. Действующий контракт 30-летнего вингера с петербургским клубом рассчитан до конца июня 2025 года. В этом сезоне Сутормин провел на поле лишь 430 минут в 12 матчах за "сине-бело-голубых" и отметился двумя голевыми передачами.
Петржела - о Сутормине: правильно сделал, что перешел в "Сочи". Там он сможет доказать свою состоятельность
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела оценил переход на правах аренды вингера "сине-бело-голубых" Алексея Сутормина в "Сочи".
Фото: "Матч ТВ"