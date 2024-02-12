"Если говорить о немецких специалистах, я просто в шоке был от тренера, который потом сбежал из "Локомотива". На первой тренировке Гисдоль спросил у нас с Олегом Пашининым: "А "Локомотив" вообще что-нибудь выигрывал в чемпионате?" Ты приехал работать в клуб - и даже не знаешь его историю! Я тогда вскипел: "Интернет откройте - почитайте "Википедию", если интересно", - поделился Лоськов.
Маркус Гисдоль возглавлял московский "Локомотив" с октября 2021-го по февраль 2022-го года. Под его руководством клуб провел 12 матчей (3 победы, 3 ничьи, 6 поражений). Сейчас 54-летний немец работает главным тренером турецкого "Самсунспора", с которым занимает 17-е место после 24-х матчей.
Московский "Локомотив" в текущем сезоне под руководством российского наставника Михаила Галактионова занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе "железнодорожников" 31 очко после 18-ти сыгранных туров.
Источник: "Чемпионат"
Лоськов: на первой тренировке Гисдоль спросил: "А "Локо" вообще что-нибудь выигрывал?"
Тренер московского "Локомотива" поделился воспоминаниями о работе в клубе немецкого специалиста Маркуса Гисдоля.
Фото: "Чемпионат"