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Нападающий "Рубина" Чумич - о Fan ID: если такое будет в Сербии, просто никто не придет

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Форвард "Рубина" Никола Чумич поделился мыслями о Fan ID.
Фото: "Татар-информ"
- Я знаю, что в РПЛ есть Fan ID. Думаю, это одна из причин, почему в лиге не такая большая посещаемость. Но таковы правила. Если такое будет в Сербии, то просто никто не придет. Сколько ходило болельщиков на "Воеводину" в Сербии? На еврокубки стадион полный, но обычно – 4-5 тысяч зрителей.

Крайний нападающий Никола Чумич выступает за "Рубин" с сентября прошлого года. Ранее 25-летний игрок защищал цвета "Войводины", "Олимпиакоса", "Спортинга" Хихон и "Люцерна". За казанскую команду Чумич провел 14 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и сделал две голевые передачи на партнеров.

По итогам первой части текущего сезона "Рубин" набрал 28 очков в 18 играх и занимает 7-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Источник: "БИЗНЕС Online"

Рубин Fan ID
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