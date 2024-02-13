- Я знаю, что в РПЛ есть Fan ID. Думаю, это одна из причин, почему в лиге не такая большая посещаемость. Но таковы правила. Если такое будет в Сербии, то просто никто не придет. Сколько ходило болельщиков на "Воеводину" в Сербии? На еврокубки стадион полный, но обычно – 4-5 тысяч зрителей.
Крайний нападающий Никола Чумич выступает за "Рубин" с сентября прошлого года. Ранее 25-летний игрок защищал цвета "Войводины", "Олимпиакоса", "Спортинга" Хихон и "Люцерна". За казанскую команду Чумич провел 14 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и сделал две голевые передачи на партнеров.
По итогам первой части текущего сезона "Рубин" набрал 28 очков в 18 играх и занимает 7-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Источник: "БИЗНЕС Online"
Нападающий "Рубина" Чумич - о Fan ID: если такое будет в Сербии, просто никто не придет
Форвард "Рубина" Никола Чумич поделился мыслями о Fan ID.
Фото: "Татар-информ"