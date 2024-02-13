- У "Зенита" есть возможность брать такое количество бразильцев. Их политика всегда будет оправдываться, если они будут чемпионами. Никого не должно волновать, что они сначала берут игрока, а потом отдают. У них есть такая возможность. Вот если результата не будет, тогда будут возникать вопросы. А сейчас-то какие вопросы? Другие могут только позавидовать, что у "Зенита" есть возможность брать, кого хотят, - передаёт слова Канчельскиса "Чемпионат".
Ранее стало известно, что петербургский "Зенит" отдал в аренду в "Гремио" до конца 2024 года 24-летнего полузащитника Ду Кейроса, контракт с которым до конца июня 2028 года был подписан в июле 2023 года. Ранее в аренду в бразильский "Интернасьонал" перешёл 20-летний центральный защитник Роберт Ренан.
При этом в январе 2024 года состав сине-бело-голубых пополнили три бразильских игрока - 17-летний левый вингер Педро, 25-летний правый вингер Артур и 26-летний центральный защитник Нино.
Канчельскис: политика "Зенита" всегда будет оправдываться, если они будут чемпионами. Другие могут только позавидовать
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о трансферной политике петербургского "Зенита".
Фото: Getty Images