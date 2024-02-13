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Агент Ленини сообщил, что игрок вернулся в расположение "Краснодара" и продолжает готовиться ко второй части сезона

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Футбольный агент Пьер Фернандес сообщил, что Кевин Ленини вернулся в расположение "Краснодара" и продолжает готовиться к возобновлению чемпионата.
Фото: ФК "Краснодар"
"Кевин прибыл в расположение "Краснодара". Он готовится ко второй части сезона. С ним все хорошо", - цитирует Фернандеса "РБ Спорт". Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кевин Ленини может покинуть российский клуб и перейти в чемпионат ОАЭ.

В текущем сезоне полузащитник провел за "Краснодар" 15 матчей и отметился одним забитым голом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллионов евро.

Краснодар Ленини
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