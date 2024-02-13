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Экс-наставник сборной России Игнатьев: включать "Спартак" в чемпионскую гонку неоправданно

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Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев поделился своим мнением относительно положения «Спартака» в турнирной таблице РПЛ.
Фото: kp.ru
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался относительно перспектив «Спартака» в турнирной таблице РПЛ в нынешнем сезоне. По словам специалиста, «красно-белые» являются непредсказуемой командой.

Игнатьев отметил, что Абаскалю на пользу может пойти его опыт в «Спартаке», в том числе и длительные зимние сборы, благодаря чему испанский тренер может внести качественные корректировки в игру своих подопечных.

«Включать «Спартак» в чемпионскую гонку будет слишком неоправданно, потому что предпосылок к этому никаких нет. Но за тройку они могут побороться», - передает слова Игнатьева «РБ Спорт».

Игнатьев Б Спартак
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