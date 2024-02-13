Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался относительно перспектив «Спартака» в турнирной таблице РПЛ в нынешнем сезоне. По словам специалиста, «красно-белые» являются непредсказуемой командой.
Игнатьев отметил, что Абаскалю на пользу может пойти его опыт в «Спартаке», в том числе и длительные зимние сборы, благодаря чему испанский тренер может внести качественные корректировки в игру своих подопечных.
«Включать «Спартак» в чемпионскую гонку будет слишком неоправданно, потому что предпосылок к этому никаких нет. Но за тройку они могут побороться», - передает слова Игнатьева «РБ Спорт».
Экс-наставник сборной России Игнатьев: включать "Спартак" в чемпионскую гонку неоправданно
Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев поделился своим мнением относительно положения «Спартака» в турнирной таблице РПЛ.
Фото: kp.ru