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Тимощук – о позиции левого защитника в "Зените": игроки боятся конкуренции

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Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о текущей ситуации в команде.
Фото: "Чемпионат"
Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук поделился своими рассуждениями относительно нынешнего положения дел в команде. По словам специалиста, сейчас у «сине-бело-голубых» хороший состав и имеется конкуренция почти на каждой позиции.

Тимощук отметил, что в «Зените» хороший коллектив и достаточно новичков, на данный момент команда наигрывает новые связи и поддерживает Артура и Педро для их скорейшей адаптации.

«Было много слухов о левом защитнике. Кто-то думал над тем, чтобы к нам перейти. Но, думаю, некоторые боятся конкуренции. Там играет Дуглас – капитан, который не заставляет усомнится в своем уровне», - передает слова Тимощука «Чемпионат».

Тимощук Зенит Дуглас Сантос
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