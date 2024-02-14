Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук поделился своими рассуждениями относительно нынешнего положения дел в команде. По словам специалиста, сейчас у «сине-бело-голубых» хороший состав и имеется конкуренция почти на каждой позиции.
Тимощук отметил, что в «Зените» хороший коллектив и достаточно новичков, на данный момент команда наигрывает новые связи и поддерживает Артура и Педро для их скорейшей адаптации.
«Было много слухов о левом защитнике. Кто-то думал над тем, чтобы к нам перейти. Но, думаю, некоторые боятся конкуренции. Там играет Дуглас – капитан, который не заставляет усомнится в своем уровне», - передает слова Тимощука «Чемпионат».
Тимощук – о позиции левого защитника в "Зените": игроки боятся конкуренции
Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о текущей ситуации в команде.
Фото: "Чемпионат"