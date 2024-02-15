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Тюкавин - о Кассьерре из "Зенита": постараюсь обогнать его по голам в РПЛ

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Нападающий московского "Динамо" прокомментировал заочную дуэль с форвардом "Зенита" Матео Кассьеррой за звание лучшего бомбардира РПЛ.
Фото: "СЭ"
"Мог забить больше, конечно, но, думаю, нормально. До Кассьерры далеко, и все же постараюсь во второй части сезона догнать и обогнать его. Хотя это не главная цель. Командные успехи куда важнее", - цитирует Тюкавина источник.

После 18-ти туров РПЛ московское "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице с 32-мя очками, отставая от лидирующего "Краснодара" на 6 очков. Константин Тюкавин, забивший в 18-ти матчах 8 голов, является лучшим бомбардиром "Динамо" в чемпионате России. Форвард "Зенита" Матео Кассьерра возглавляет гонку бомбардиров всего турнира. На счету колумбийца 14 забитых мячей.

Источник: "СЭ"

Тюкавин Динамо Кассьерра Зенит
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