"Мог забить больше, конечно, но, думаю, нормально. До Кассьерры далеко, и все же постараюсь во второй части сезона догнать и обогнать его. Хотя это не главная цель. Командные успехи куда важнее", - цитирует Тюкавина источник.
После 18-ти туров РПЛ московское "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице с 32-мя очками, отставая от лидирующего "Краснодара" на 6 очков. Константин Тюкавин, забивший в 18-ти матчах 8 голов, является лучшим бомбардиром "Динамо" в чемпионате России. Форвард "Зенита" Матео Кассьерра возглавляет гонку бомбардиров всего турнира. На счету колумбийца 14 забитых мячей.
Источник: "СЭ"
Тюкавин - о Кассьерре из "Зенита": постараюсь обогнать его по голам в РПЛ
Нападающий московского "Динамо" прокомментировал заочную дуэль с форвардом "Зенита" Матео Кассьеррой за звание лучшего бомбардира РПЛ.
Фото: "СЭ"