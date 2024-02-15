"Надо стараться больше забивать, а дальше, может, и получится, заметят. Не люблю что-то загадывать. Просто хочу играть за "Динамо", забивать, приносить пользу, а дальше - как получится. "Реал"? Может, и реально. Почему нет? Конечно, пример Захаряна вдохновляет. Он молодец, доказал своей игрой, что все возможно. Сейчас Арсен в "Реал Сосьедад", ему там все нравится, потихоньку привыкает, стал часто играть", - поделился Тюкавин.
Ранее Константин Тюкавин заявлял, что его мечтой является выступление за мадридский "Реал". В первой части сезона РПЛ Тюкавин записал на свой счет 8 голов и 6 результативных передач. Московское "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице и отстает от "Краснодара" перед стартом весенней части сезона на 6 очков.
Экс-одноклубник Тюкавина Арсен Захарян перебрался из "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад" летом прошлого года за 13 миллионов евро. В текущем сезоне на счету Захаряна одна голевая передача в 26-ти матчах за "Реал Сосьедад" во всех турнирах. В матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ Арсен Захарян вышел на поле на 66-й минуте.
Источник: "СЭ"
Тюкавин - о мечте играть за "Реал": думаю, реально. Пример Захаряна вдохновляет
Футболист московского "Динамо" оценил свои шансы на переход в мадридский "Реал".
Фото: официальный сайт "Динамо"