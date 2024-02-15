"Нужно ли "Спартаку" расторгнуть контракт с Промесом после вынесения приговора? Не надо никуда торопиться. Мы все-таки надеемся на профессиональное мнение и решение представителей "Спартака". Клуб разберется, сделает свои выводы и тогда расскажет обо всем. "Спартак" не будет совершать поступки, которые порочат честь и достоинство клуба. Вне зависимости от того, о каком игроке идет речь - иностранном или российском", - заявил депутат.
Напомним, нидерландский суд вынес приговор нападающему московского "Спартака" Квинси Промесу. Игрок получил наказание в виде 6-ти лет тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Руководство "Спартака" заявило, что приговор пока не является окончательным, а адвокаты футболиста предпримут попытки оспорить данное решение.
Сейчас Квинси Промес находится вместе с "красно-белыми" на тренировочном сборе в Абу-Даби. В товарищеском матче против "Кайрата" из чемпионата Казахстана нидерландский футболист вышел на замену и забил 2 мяча. Квинси Промес записал на свой счет 6+6 по системе гол+пас в первой части РПЛ, благодаря чему является лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом "Спартака" в сезоне.
Источник: "РБ Спорт"
Депутат Свищев - о Промесе: "Спартак" не будет совершать поступки, порочащие честь и достоинство клуба
Депутат государственной думы Дмитрий Свищев высказался о форварде московского "Спартака" Квинси Промесе, которого в Нидерландах приговорили к 6-ти годам тюрьмы.
Фото: "СЭ"