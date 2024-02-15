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Глушаков – о Промесе: деваться некуда, Квинси будет в России

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Известный отечественный футболист Денис Глушаков считает, что нападающий “Спартака” Квинси Промеса останется в России после того, как его признали виновным по делу о контрабанде наркотиков.
Фото: ФК "Спартак"
– Деваться некуда, Промес будет в России. Да и не надо ему никуда дергаться, у него русский менталитет. Может спокойно жить в столице, быть здесь.

14 февраля стало известно о том, что футболист московского “Спартака” Квинси Промес был признан виновным по делу о контрабанде наркотиков в Нидерландах. На Родине футболиста приговорили к шести годам тюремного заключения. Кроме того, ранее голландский суд приговорил Промеса к полутора годам заключения за нанесение ножевых ранений двоюродному брату.

Источник: “СЭ”

Промес Глушаков Спартак
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