– Деваться некуда, Промес будет в России. Да и не надо ему никуда дергаться, у него русский менталитет. Может спокойно жить в столице, быть здесь.
14 февраля стало известно о том, что футболист московского “Спартака” Квинси Промес был признан виновным по делу о контрабанде наркотиков в Нидерландах. На Родине футболиста приговорили к шести годам тюремного заключения. Кроме того, ранее голландский суд приговорил Промеса к полутора годам заключения за нанесение ножевых ранений двоюродному брату.
Источник: “СЭ”
Глушаков – о Промесе: деваться некуда, Квинси будет в России
Известный отечественный футболист Денис Глушаков считает, что нападающий “Спартака” Квинси Промеса останется в России после того, как его признали виновным по делу о контрабанде наркотиков.
Фото: ФК "Спартак"