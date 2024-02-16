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Нападающий "Пари НН" Зе Турбо – о симулянтах в РПЛ: их много и судьи об этом знают

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Форвард «Пари Нижний Новгород» Зе Турбо поделился своими рассуждениями относительно судейства в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
Нападающий «Пари Нижний Новгород» Зе Турбо высказался относительно судейства и стиля игры некоторых футболистов в Российской Премьер-Лиге. По словам форварда, он доволен судейством в Росси, потому что арбитры позволяют спортсменам вести борьбу за поле и не свистят при первом же падении.

Также Зе Турбо отметил, что ему часто чувствовалось, будто против него нарушают правила, однако судья не свистел, и игра продолжалась, что самому футболисту понравилось.

«Много ли симулянтов в РПЛ? Конечно, здесь есть такие игроки, и судьи это знают», - передает слова Зе Турбо «РБ Спорт».

Нижний Новгород Зе Турбо
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