Нападающий "Пари НН" Зе Турбо – о симулянтах в РПЛ: их много и судьи об этом знают

Форвард «Пари Нижний Новгород» Зе Турбо поделился своими рассуждениями относительно судейства в РПЛ.

Фото: "Чемпионат"

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Зе Турбо высказался относительно судейства и стиля игры некоторых футболистов в Российской Премьер-Лиге. По словам форварда, он доволен судейством в Росси, потому что арбитры позволяют спортсменам вести борьбу за поле и не свистят при первом же падении.



Также Зе Турбо отметил, что ему часто чувствовалось, будто против него нарушают правила, однако судья не свистел, и игра продолжалась, что самому футболисту понравилось.



«Много ли симулянтов в РПЛ? Конечно, здесь есть такие игроки, и судьи это знают», - передает слова Зе Турбо «РБ Спорт».