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Журналист ESPN Рофман – о переходе Артура в "Зенит": отличная сделка для "Палмейраса"

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Бразильский журналист Густано Рофман поделился своими мыслями касательно трансфера Артура Гимарайнса из «Коринтианса» в «Зенит».

Фото: Getty Images
Бразильский журналист издания ESPN Густано Рофман высказался касательно трансфера Артура Гимарайнса из «Коринтианса» в «Зенит».

По словам эксперта, Артур является талантливым футболистом, которому не дали возможности проявить свои навыки в «Палмейрасе», из-за чего в свое время перебрался в «РБ Брагантино», где выделялся игрой и вернулся в родной клуб.

Также Рофман отметил, что 15 миллионов евро, полученные клубом за Артура, это выгодная сделка.

«читаю, что получить за 25-летнего футболиста € 15-18 млн – отличная сделка для «Палмейраса». Даже учитывая, что клубу достанется не вся сумма, а только 90%. Оставшиеся 10% получит «РБ Брагантино», передает слова Рофмана «Чемпионат».

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