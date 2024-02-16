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Сидахмед Айсауи прошел медосмотр в ЦСКА

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Полузащитник УСМ "Алжир" Сидахмед Айсауи прошел медосмотр перед подписанием контракта с московским ЦСКА.
Фото: La Gazette du Fennec
19-летний центральный полузащитник молодежной сборной Алжира Сидахмед Айсауи в ближайшее время может стать футболистом ЦСКА. Как сообщает источник, хавбек успешно прошел запланированный на сегодня медосмотр в российском клубе. В ближайшее время о трансфере может быть объявлено официально.

На счету Сидахмеда Айсауи 6 матчей в составе сборной Алжира до 20-ти лет, в которых он 1 раз отметился забитым голом. По данным СМИ, сумма трансфера составит 150 тысяч евро. В сделку будет включен бонус в виде 25-ти процентов от будущей продажи Айсауи.

Источник: "RT"

ЦСКА Российские трансферы Айсауи
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