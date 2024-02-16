19-летний центральный полузащитник молодежной сборной Алжира Сидахмед Айсауи в ближайшее время может стать футболистом ЦСКА. Как сообщает источник, хавбек успешно прошел запланированный на сегодня медосмотр в российском клубе. В ближайшее время о трансфере может быть объявлено официально.
На счету Сидахмеда Айсауи 6 матчей в составе сборной Алжира до 20-ти лет, в которых он 1 раз отметился забитым голом. По данным СМИ, сумма трансфера составит 150 тысяч евро. В сделку будет включен бонус в виде 25-ти процентов от будущей продажи Айсауи.
Источник: "RT"
Сидахмед Айсауи прошел медосмотр в ЦСКА
Полузащитник УСМ "Алжир" Сидахмед Айсауи прошел медосмотр перед подписанием контракта с московским ЦСКА.
Фото: La Gazette du Fennec