"Работы еще много, в том числе и с психологической точки зрения. Каждый должен играть на команду, а они гнут свою линию. Я все-таки верю, что ЦСКА будет бороться за медали, за 2-3 место. Но по игре пока этого не видно. Пока команда не впечатляет, ее место - это пятое максимум. Пока что это не медальная команда", - поделился Пономарев.
Перед стартом весенней части чемпионата России московские "армейцы" занимают 8-е место в турнирной таблице с 28-ю очками в 18-ти матчах. Отставание ЦСКА от располагающегося на 5-м месте "Спартака" составляет 2 очка. На 4 очка "армейцы" отстают от московского "Динамо", которое занимает 3-ю строчку. Лидеры чемпионата России, "Краснодар" и "Зенит", опережают ЦСКА на 10 и 8 очков соответственно.
Источник: "Евро-футбол"
Пономарев: верю, что ЦСКА будет бороться за 2-3 место, но пока это не медальная команда
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил шансы "армейцев" в борьбе за место в тройке РПЛ по итогам сезона.
Фото: официальный сайт РПЛ