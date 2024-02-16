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Пономарев: верю, что ЦСКА будет бороться за 2-3 место, но пока это не медальная команда

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил шансы "армейцев" в борьбе за место в тройке РПЛ по итогам сезона.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Работы еще много, в том числе и с психологической точки зрения. Каждый должен играть на команду, а они гнут свою линию. Я все-таки верю, что ЦСКА будет бороться за медали, за 2-3 место. Но по игре пока этого не видно. Пока команда не впечатляет, ее место - это пятое максимум. Пока что это не медальная команда", - поделился Пономарев.

Перед стартом весенней части чемпионата России московские "армейцы" занимают 8-е место в турнирной таблице с 28-ю очками в 18-ти матчах. Отставание ЦСКА от располагающегося на 5-м месте "Спартака" составляет 2 очка. На 4 очка "армейцы" отстают от московского "Динамо", которое занимает 3-ю строчку. Лидеры чемпионата России, "Краснодар" и "Зенит", опережают ЦСКА на 10 и 8 очков соответственно.

Источник: "Евро-футбол"

Пономарев ЦСКА
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