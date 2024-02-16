"Из тех россиян, кто на данный момент остался в "Зените", все соответствуют высокому уровню лучшей команды страны последних лет. К сожалению, не всегда российские футболисты имеют достаточно игровой практики в основном составе, но это хорошие футболисты. Безусловно, хотелось бы видеть больше россиян на главных ролях в составе "Зенита", чтобы российские футболисты были не только в качестве подносчиков снарядов, которые обслуживают звёзд, но и чтобы они сами становились лидерами команд", - сказал Горшков.
Лидерами по количеству проведенных на поле минут в составе "Зенита" среди россиян являются: форвард Иван Сергеев (1365 минут), вратарь Михаил Кержаков (1350 минут) и правый защитник Вячеслав Караваев (1265 минут). Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Нуралы Алип, Страхиня Эракович, Клаудиньо, Маттео Кассьерра, Вендел и Густаво Мантуан провели на поле в текущем сезоне больше времени.
Защитник Данил Круговой был отзаявлен на весеннюю часть сезона и отправлен в состав второй команды. Весеннюю часть сезона он проведет во Второй лиге. Единственным российским новичком "Зенита" в зимнее трансферное окно остается экс-полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов, приобретенный за 100 миллионов рублей.
Источник: "legalbet"
Горшков: хочется видеть больше россиян на ведущих ролях в "Зените"
Экс-футболист "Зенита" Александр Горшков оценил уровень россиян в составе "сине-бело-голубых".
Фото: официальный сайт "Зенита"