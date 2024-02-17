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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
1 - 4 1 4
ЛиверпульЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 0 2 0
Вест ХэмЗавершен
Фулхэм
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Ньюкасл
2 - 2 2 2
БорнмутЗавершен
Бёрнли
0 - 5 0 5
АрсеналЗавершен
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
ВулверхэмптонЗавершен
Манчестер Сити
20:30
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
5 - 0 5 0
Лас-ПальмасЗавершен
Осасуна
2 - 0 2 0
КадисЗавершен
Сельта
20:30
БарселонаНе начат
Валенсия
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
1 - 1 1 1
ДженоаЗавершен
Верона
1 - 0 1 0
Ювентус1 тайм
Аталанта
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
1 - 0 1 0
АугсбургЗавершен
Вольфсбург
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Хоффенхайм
0 - 1 0 1
УнионЗавершен
Дармштадт
1 - 2 1 2
ШтутгартЗавершен
Хайденхайм
1 - 2 1 2
БайерЗавершен
РБ Лейпциг
20:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
3 - 0 3 0
Гавр2 тайм
Нант
23:00
ПСЖНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
1 - 1 1 1
Родина-МЗавершен
Ахмат
0 - 2 0 2
КАМАЗЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
АстанаЗавершен
Ахмат
2 - 0 2 0
АланияЗавершен
Оренбург
3 - 0 3 0
Металлург БекабадЗавершен

Каррера: я лично не знаком с Ивичем, но он проделывает отличную работу с "Краснодаром"

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Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о Владимире Ивиче.
Фото: "Матч ТВ"
"Я лично не знаком с Ивичем, но он проделывает отличную работу с "Краснодаром. Это сильная команда", - приводит слова Массимо Карреры "РБ Спорт".

После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка. Московский "Спартак" располагается на пятой строчке и отстает от лидера на восемь очков. Владимир Ивич возглавил "быков" в январе 2023 года.

Каррера Ивич Краснодар
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