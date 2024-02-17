"Я лично не знаком с Ивичем, но он проделывает отличную работу с "Краснодаром. Это сильная команда", - приводит слова Массимо Карреры "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка. Московский "Спартак" располагается на пятой строчке и отстает от лидера на восемь очков. Владимир Ивич возглавил "быков" в январе 2023 года.
Каррера: я лично не знаком с Ивичем, но он проделывает отличную работу с "Краснодаром"
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о Владимире Ивиче.
Фото: "Матч ТВ"