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Каррера: если "Спартак" не предложил Мозесу новый контракт, значит, игрок не оправдал ожиданий клуба

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Бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал возможный уход из московской команды хавбека Виктора Мозеса.
Фото: "Матч ТВ"
"Спартак" не предложил Мозесу новый контракт? Если руководство приняло такое решение, значит, игрок не оправдал ожиданий клуба", - цитирует Карреру Betonmobile.

Полузащитник Виктор Мозес перебрался в "Спартак" из "Челси" летом 2021 года. Его нынешний контракт с московским клубом истекает летом этого года. В нынешнем сезоне 33-летний хавбек принял участие в 13 матчах за "красно-белых" во всех турнирах и записал на свой счет 1+1 по системе гол плюс пас. Всего в активе нигерийца 10 забитых мячей и 10 голевых передач в 78 играх за "Спартак".

Каррера Мозес Спартак
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