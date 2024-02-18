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Лацио
1 - 2 1 2
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Эмполи
0 - 1 0 1
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Удинезе
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КальяриПерерыв
Фрозиноне
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Монца
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Фрайбург
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Айнтрахт1 тайм
Бохум
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Страсбург
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ЛорьянЗавершен
Монако
0 - 1 0 1
ТулузаПерерыв
Ренн
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КлермонПерерыв
Монпелье
1 - 0 1 0
Метц2 тайм
Реймс
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ЛансНе начат
Брест
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Товарищеские матчи. Клубы

Факел
3 - 2 3 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Краснодар
0 - 0 0 0
Урал2 тайм
Факел
0 - 0 0 0
Динамо Мх2 тайм
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
Аркадаг2 тайм

Агент Йокича – об интересе "Рубина" к игроку: действительно есть

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Агент Богдана Йокича Милош Богданович прокомментировал слухи о заинтересованности в его клиенте со стороны «Рубина».
Фото: ФК "Рубин"
Представитель футболиста Богдана Йокича, агент Милош Богданович, поделился комментарием относительно слухов в прессе о заинтересованности в его клиенте со стороны казанского «Рубина». По словам Богдановича, на сегодняшний день стороны находятся в процессе переговоров, однако конкретики на данный момент нет.

«Интерес от «Рубина» действительно есть», - передает слова Богдановича Sport24.

Отметим, что Йокич в нынешнем сезоне выступает в чемпионате Сербии, где провел 19 противостояний, отличился 3 результативными ударами и 5 голевыми передачами.

Российские трансферы Рубин
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