Представитель футболиста Богдана Йокича, агент Милош Богданович, поделился комментарием относительно слухов в прессе о заинтересованности в его клиенте со стороны казанского «Рубина». По словам Богдановича, на сегодняшний день стороны находятся в процессе переговоров, однако конкретики на данный момент нет.
«Интерес от «Рубина» действительно есть», - передает слова Богдановича Sport24.
Отметим, что Йокич в нынешнем сезоне выступает в чемпионате Сербии, где провел 19 противостояний, отличился 3 результативными ударами и 5 голевыми передачами.
Агент Йокича – об интересе "Рубина" к игроку: действительно есть
Агент Богдана Йокича Милош Богданович прокомментировал слухи о заинтересованности в его клиенте со стороны «Рубина».
Фото: ФК "Рубин"