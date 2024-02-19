- Я на стороне Джикии. Такими игроками нельзя разбрасываться. Мне непонятно разное отношение Абаскаля к нашим игрокам и легионерам. Так нельзя поступать с лидерами команды. Надо быть объективным ко всем. Если бы у меня в сборной были любимчики, наверное, в сборной меня не было бы. Надо знать психологию тренера и игрока. Этот вопрос должен решаться внутри. Джикию я знаю как патриота команды, который хочет играть и много заслужил. Может быть, Абаскалю не нравится авторитет Джикии. Но, чтобы говорить точно, нужно быть внутри команды, - передаёт слова Тарпищева "СЭ".
30-летний центральный защитник и капитан московского "Спартака" Георгий Джикия, выступающий за красно-белых с января 2017 года, в текущем сезоне под руководством 34-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля утратил место в основном составе. Джикия сыграл в этом сезоне в 9 матчах за клуб во всех турнирах, не отметившись результативными действиями, и не выходил на поле в РПЛ после 2 сентября, а в Кубке России - после 4 октября. Пару основных центральных защитников московского клуба составляют серб Срджан Бабич и парагваец Алексис Дуарте.
Действующий контракт Георгия со "Спартаком" истекает в июне 2024 года. Ранее агент Джикии Вадим Шпинёв заявил, что красно-белые не сделают игроку предложения о продлении соглашения, пока Абаскаль является главным тренером.
Тарпищев: я на стороне Джикии. Непонятно разное отношение Абаскаля к нашим игрокам "Спартака" и легионерам
Президент Федерации тенниса России и болельщик "Спартака" Шамиль Тарпищев прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба его капитана центрального защитника Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"